Caserta Decide chiede chiarezza al Sindaco per il progetto di Piazzetta Padre Pio (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata inoltrata via e-mail il giorno 24 marzo e consegnata ieri, mercoledì 25, presso l’ufficio protocollo del Comune di Caserta, la richiesta di accesso agli atti per il progetto di variante ai lavori di riqualificazione della villetta Padre Pio, il cui progetto risulta ad oggi non reperibile sul sito web del Comune. Francesco Silvestre, membro del coordinamento di Caserta Decide, afferma: “Non vorremmo che la variante più volte assicurata fosse l’ennesima fake news di un Sindaco che promette, attraverso interviste mediatiche od anche attraverso comunicazioni istituzionali, di adottare la variante ai lavori o di aver recepito le osservazioni delle associazioni “Amici di villetta Padre Pio” e poi non risponde alle richieste ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata inoltrata via e-mail il giorno 24 marzo e consegnata ieri, mercoledì 25, presso l’ufficio protocollo del Comune di, la richiesta di accesso agli atti per ildi variante ai lavori di riqualificazione della villettaPio, il cuirisulta ad oggi non reperibile sul sito web del Comune. Francesco Silvestre, membro del coordinamento di, afferma: “Non vorremmo che la variante più volte assicurata fosse l’ennesima fake news di unche promette, attraverso interviste mediatiche od anche attraverso comunicazioni istituzionali, di adottare la variante ai lavori o di aver recepito le osservazioni delle associazioni “Amici di villettaPio” e poi non risponde alle richieste ...

