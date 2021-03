Van Basten ne ha detta un’altra delle sue (Di giovedì 25 marzo 2021) Insolita la proposta di Van Basten: l’ex campione del Milan pensa che senza fuorigioco il calcio possa diventare più bello Non ha voglia di dire cose scontate, non si limita alla diplomazia. Marco Van Basten va oltre: quando dice una cosa, fa scalpore. La gente ne parla, commenta le sue dichiarazioni. Divide le piazze, quando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Insolita la proposta di Van: l’ex campione del Milan pensa che senza fuorigioco il calcio possa diventare più bello Non ha voglia di dire cose scontate, non si limita alla diplomazia. Marco Vanva oltre: quando dice una cosa, fa scalpore. La gente ne parla, commenta le sue dichiarazioni. Divide le piazze, quando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Van Basten Van Basten, proposta clamorosa: 'Aboliamo il fuorigioco' Marco Van Basten torna alla carica contro il fuorigioco. L'ex attaccante del Milan e consigliere della Fifa, aveva già provato nel 2017 a proporre l'eliminazione, o per lo meno la modifica, di una regola ...

