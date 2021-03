Covid, immunità di gregge “impossibile”: i motivi (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un recente articolo pubblicato su ‘Nature’ ha fatto il punto della situazione sulla tanto attesa immunità di gregge in relazione alla pandemia di coronavirus. La pubblicazione si intitola “Cinque motivi per cui l’immunità di gregge è probabilmente impossibile” ed elenca le ragioni per cui probabilmente non sarà possibile raggiungere un numero sufficiente di persone immuni per Improntaunika.it. Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un recente articolo pubblicato su ‘Nature’ ha fatto il punto della situazione sulla tanto attesadiin relazione alla pandemia di coronavirus. La pubblicazione si intitola “Cinqueper cui l’diè probabilmente” ed elenca le ragioni per cui probabilmente non sarà possibile raggiungere un numero sufficiente di persone immuni per Improntaunika.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “P… - SimoneCosimi : Gran lavoro di @emmevilla in cui si dimostra che il punto non è l'immunità di gregge ma abbattere il tasso di letal… - mire_mori : RT @NicholasPelle: Ma vi ricordate quando gli Europeisti attaccavano #BorisJohnson prima sulla Brexit, poi sul fatto che avesse parlato di… - paulpaeven : @markorusso69 Nessuno ha letto cosa dice AIFA in merito alle proprietà dei vaccini covid. Questa fenomenologia è gi… - simonealiprandi : Oggi su @Corriere qualcuno realizza che #immunitàdigregge è traguardo irraggiungibile ma che comunque non è così un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid immunità Covid Campania, parte 'passaporto vaccinale': già consegnate 170mila card ...Campania al personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anti - Covid con ... cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità ...

Bassetti: "500mila dosi di vaccino al dì possibile"/ "Estate? Situazione tranquilla" Valerio Scanu e Fiordaliso: "Mamma e papà morti di covid"/ Fredella: "Ora vaccini!" Bassetti ha ... Dobbiamo puntare poi all'immunità per il prossimo autunno, entro il primo novembre 2021 dobbiamo ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera ...Campania al personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anti -con ... cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di...Valerio Scanu e Fiordaliso: "Mamma e papà morti di"/ Fredella: "Ora vaccini!" Bassetti ha ... Dobbiamo puntare poi all'per il prossimo autunno, entro il primo novembre 2021 dobbiamo ...