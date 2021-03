Nicolato: “Sono soddisfatto della prestazione, c’è stato anche un pizzico di sfortuna” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pari con la Repubblica Ceca: Un buon primo tempo, nella ripresa siete calati, poi nel finale vi siete ripresi.“Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nel secondo tempo si poteva far meglio. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni, siamo stati anche un pizzico sfortunati”. Nella prossima partita non avrete a disposizione i due espulsi.“anche questo non ci fa piacere, ma Sono cose che capitano nel calcio”. Cosa cambia questo risultato?“Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile: vincere era meglio e perdere era peggio”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il c.t. dell’Under 21 Paoloha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pari con la Repubblica Ceca: Un buon primo tempo, nella ripresa siete calati, poi nel finale vi siete ripresi.“Non è che non sia: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nel secondo tempo si poteva far meglio. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni, siamo statiunti”. Nella prossima partita non avrete a disposizione i due espulsi.“questo non ci fa piacere, macose che capitano nel calcio”. Cosa cambia questo risultato?“Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile: vincere era meglio e perdere era peggio”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ansacalciosport : Under 21, Nicolato: 'I cechi sono esperti, sfida complicata'. Tecnico Italia: 'Loro più maturi, poco tempo per prep… - infoitsport : Under 21, Nicolato: 'I cechi sono esperti, sfida complicata' - milansette : Under 21, Nicolato: 'I cechi sono esperti, sfida complicata' - sportli26181512 : Under 21, Nicolato: 'I cechi sono esperti, sfida complicata': (ANSA) - ROMA, 23 MAR - 'Abbiamo perso diversi giocat… - OnlineSportsRT : Under 21, Nicolato: 'I cechi sono esperti, sfida complicata' -