Coronavirus, in Veneto 28 decessi in 24 ore e ricoveri in aumento. Zaia sui vaccini: «Qui siamo stati rigidi con le priorità» (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Veneto tornano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus. Se nella giornata di ieri erano stati individuati 1.966 nuovi positivi, oggi, 24 marzo, si è passati a +2.042 nuovi casi giornalieri. Si riduce, invece, il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 28 (ieri 52). Sono questi i dati comunicati dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, durante il punto con la stampa dalla sede della Protezione civile regionale. I nuovi casi arrivano a fronte di 47.435 nuovi test elaborati, con un’incidenza del 4,3%. Sale così a 371.544 il numero totale di contagi da inizio pandemia, mentre i decessi raggiungono quota 10.442. Il numero delle persone attualmente positive si attesta a 39.128 unità (+90 rispetto a ieri). Continua a crescere la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Intornano ad aumentare i nuovi casi di. Se nella giornata di ieri eranoindividuati 1.966 nuovi positivi, oggi, 24 marzo, si è passati a +2.042 nuovi casi giornalieri. Si riduce, invece, il numero dei: nelle ultime 24 ore sono28 (ieri 52). Sono questi i dati comunicati dal presidente della regione, Luca, durante il punto con la stampa dalla sede della Protezione civile regionale. I nuovi casi arrivano a fronte di 47.435 nuovi test elaborati, con un’incidenza del 4,3%. Sale così a 371.544 il numero totale di contagi da inizio pandemia, mentre iraggiungono quota 10.442. Il numero delle persone attualmente positive si attesta a 39.128 unità (+90 rispetto a ieri). Continua a crescere la ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, 'Veneto in arancione? Non improbabile': nuovo accesso per i vaccini - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto 28 decessi in 24 ore e ricoveri in aumento. Zaia sui vaccini: «Qui siamo stati rigidi con le… - TgrVeneto : Domenico Crisarà spiega che tutto è pronto. Già dalla prossima settimana i soggetti fragili riceveranno la loro pri… - ilbassanese : Coronavirus, 'Veneto in arancione? Non improbabile': nuovo accesso per i vaccini - lilianaalto : RT @lucarango88: ??#Veneto #Covid_19 #24marzo Casi +2.042 (+13)* Tot. 371.544 (+0,55%) Tamponi +23.145 (+26,1%) Tot. 4.395.430 (+0,53%) Inc… -