CNA Lombardia: “Priorità ai vaccini. Un ulteriore ritardo metterebbe a rischio la tenuta delle impese. Già perse nel 2020 oltre 3.000 aziende in Lombardia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La situazione dei vaccini procede ovunque troppo faticosamente. Lo stallo lombardo è dannoso per la tenuta di economia e società”. Un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dal Presidente regionale di CNA, Daniele Parolo. “L’intervento di Fontana su Aria era doveroso. Speriamo basti, perché le nostre imprese sono solidali fino in fondo e addirittura disponibili a fare la propria parte, ma il piano vaccinale è in capo a Governo e Regione ed è decisiva una sua efficiente e tempestiva ripresa.” Prosegue Parolo, che puntualizza come il dramma sia sociale, umano ed economico: “E’ antipatico ricorrere ai numeri in queste situazioni, ma è parte del nostro lavoro farlo. In Italia ogni settimana di ritardo sui vaccini costa 2 miliardi, ed analisi autorevoli documentano come i costi sociali ed economici dei ritardi ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La situazione deiprocede ovunque troppo faticosamente. Lo stallo lombardo è dannoso per ladi economia e società”. Un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dal Presidente regionale di CNA, Daniele Parolo. “L’intervento di Fontana su Aria era doveroso. Speriamo basti, perché le nostre imprese sono solidali fino in fondo e addirittura disponibili a fare la propria parte, ma il piano vaccinale è in capo a Governo e Regione ed è decisiva una sua efficiente e tempestiva ripresa.” Prosegue Parolo, che puntualizza come il dramma sia sociale, umano ed economico: “E’ antipatico ricorrere ai numeri in queste situazioni, ma è parte del nostro lavoro farlo. In Italia ogni settimana disuicosta 2 miliardi, ed analisi autorevoli documentano come i costi sociali ed economici dei ritardi ...

