Chi è Remo Girone? Età, carriera e vita privata dell'attore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ecco chi è Remo Girone, età, carriera e vita privata del famoso attore Remo Girone è un famoso attore, raggiunse l'apice del successo negli anni Ottanta. L'attore è nato l'1 Dicembre 1948 ad Asmara, sin da bambino manifestò la sua grande passione per la recitazione. Quando era solo un bambino recitava poesie in vari spettacoli teatrali. Si trasferì a Roma all'età di 13 anni. Dopo aver conseguito il diploma si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio, la lasciò però per frequentare l'Accademia nazionale d'arte drammatica. Dopo essersi diplomato in recitazione iniziò a lavorare in teatro. Il suo debutto al cinema risale al 1972, quando recitò in Roma rivuole Cesare del 1972. Due anni dopo recitò ne L'anticristo. ha recitato poi in altri importanti film ...

