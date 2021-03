The Witcher: Netflix annuncia i nuovi membri del cast (Di martedì 23 marzo 2021) The Witcher la serie di successo targata Netflix annuncia i nuovi sette membri del cast in vista della prossima stagione Adjoa Andoh sarà Nenneke. La cantante e attrice Cassie Clare è pronta per il ruolo di Phillippa Eilhart. Liz Carr invece sarà Fenn. L’attore e produttore esecutivo Graham McTavish vestirà i panni di Dijkstra. Kevin Doyle noto a molti per il ruolo Joseph Molesley in Downton Abbey, sarà Ba’lian. Simon Callow sarà conosciuto per l’interpretazione di Codringher. Chris Fulton, il Sir Phillip Crane in Bridgerton sarà Rience. Questi i sette nomi che si uniranno al cast della prossima stagione di The Witcher la serie di successo distribuita da Netflix. Alcuni di loro sono stati una sorpresa, mentre per altri è stata solo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 marzo 2021) Thela serie di successo targatasettedelin vista della prossima stagione Adjoa Andoh sarà Nenneke. La cantante e attrice Cassie Clare è pronta per il ruolo di Phillippa Eilhart. Liz Carr invece sarà Fenn. L’attore e produttore esecutivo Graham McTavish vestirà i panni di Dijkstra. Kevin Doyle noto a molti per il ruolo Joseph Molesley in Downton Abbey, sarà Ba’lian. Simon Callow sarà conosciuto per l’interpretazione di Codringher. Chris Fulton, il Sir Phillip Crane in Bridgerton sarà Rience. Questi i sette nomi che si uniranno aldella prossima stagione di Thela serie di successo distribuita da. Alcuni di loro sono stati una sorpresa, mentre per altri è stata solo ...

