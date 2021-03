Piano Vaccinale Covid in ripresa dopo caso Astrazeneca ma mancano le dosi (Di martedì 23 marzo 2021) Il prossimo passo del Piano Vaccinale Covid prevede un’accelerazione decisa, anche per colmare i ritardi causati dallo stop “precauzionale” alla somministrazione del composto Astrazeneca occorsa nei giorni scorsi. Sembra, però, che manchi la “materia prima” fondamentale per aumentare il ritmo. Vaccino Covid: calo di contagi e morti nelle Rsa. Cosa dicono i dati? Piano Vaccinale: obiettivo 500mila dosi al giorno Il Piano Vaccinale italiano verso un’accelerazione decisa. L’obiettivo dichiarato dal governo Draghi e dai vertici della gestione dell’epidemia è quello di arrivare a somministrare 500mila dosi al giorno: i bastoni tra le ruote le ha messe il caso ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 marzo 2021) Il prossimo passo delprevede un’accelerazione decisa, anche per colmare i ritardi causati dallo stop “precauzionale” alla somministrazione del compostooccorsa nei giorni scorsi. Sembra, però, che manchi la “materia prima” fondamentale per aumentare il ritmo. Vaccino: calo di contagi e morti nelle Rsa. Cosa dicono i dati?: obiettivo 500milaal giorno Ilitaliano verso un’accelerazione decisa. L’obiettivo dichiarato dal governo Draghi e dai vertici della gestione dell’epidemia è quello di arrivare a somministrare 500milaal giorno: i bastoni tra le ruote le ha messe il...

Advertising

DSantanche : Eccola l'eredità dell'avvocato di Volturara Appula: fallimenti, oltre 100mila morti, una campagna vaccinale per cui… - ilfoglio_it : I numeri che non tornano nel piano vaccinale e quell’urgenza per Draghi: centralizzare la vaccinazione sul modello… - pinapic : C’è una cosa più odiosa di vedere un piano vaccinale che va a rilento: quella di vedere un senatore che minaccia il… - Anonymous_X64 : RT @RichbonesE: Sono io o li vedete anche voi criticare @AndreaScanzi per un comportamento poco chiaro (ma legittimo) della ASL e chiedere… - Roky99760738 : RT @PieraBelfanti: Oggi su molti giornali finalmente si evidenzia che più anziani si vaccinano meno morti ci sono. Le Regioni vaccinano s… -