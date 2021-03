Merkel: la situazione peggiora, lockdown fino a oltre pasqua (Di martedì 23 marzo 2021) La Germania è entrata in una "nuova pandemia" a causa della diffusione delle varianti del covid-19, ha detto questa notte Angela Merkel annunciando misure restrittive più severe. Vertice-maratona con i leader regionali. Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) La Germania è entrata in una "nuova pandemia" a causa della diffusione delle varianti del covid-19, ha detto questa notte Angelaannunciando misure restrittive più severe. Vertice-maratona con i leader regionali.

Advertising

repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - elsaserpa : RT @repubblica: Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso: state a… - Aulogelio : RT @repubblica: Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso: state a… - Gedi_30 : RT @repubblica: Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso: state a… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… -