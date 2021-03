Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Un contesto internazionale in cui nel 2020 gli attacchi informatici sono aumentati, in cui le vulnerabilità sono cresciute, con conseguenze economiche e danni sempre maggiori. In cui l'80% degli attacchi avviene ai danni di "strutture informatiche vecchie di due anni" e in cui "il tempo medio per una patch (una soluzione) per tappare una falla è di 85 giorni". "Se ci vuole tanto, pensate a quanti danni si possano provocare". Il recentissimo e gigantesco caso Exchange di Microsoft, uno degli attacchi informatici più rilevanti della storia, parla da solo. L'estensione della superficie di attacco, frutto anche del massiccio utilizzo delle nuove tecnologie a causa della pandemia, fa il resto. Sono alcuni degli elementi emersi nel corso dell'inaugurazione del Cybersecurity & Transparency Center di Huawei a Roma. A metterli nero su bianco è stato prima degli altri ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Un contesto internazionale in cui nel 2020 gli attacchi informatici sono aumentati, in cui le vulnerabilità sono cresciute, con conseguenze economiche e danni sempre maggiori. In cui l'80% degli attacchi avviene ai danni di "strutture informatiche vecchie di due anni" e in cui "il tempo medio per una patch (una soluzione) per tappare una falla è di 85 giorni". "Se ci vuole tanto, pensate a quanti danni si possano provocare". Il recentissimo e gigantesco caso Exchange di Microsoft, uno degli attacchi informatici più rilevanti della storia, parla da solo. L'estensione della superficie di attacco, frutto anche del massiccio utilizzo delle nuove tecnologie a causa della pandemia, fa il resto. Sono alcuni degli elementi emersi nel corso dell'inaugurazione del Cybersecurity & Transparency Center di Huawei a. A metterli nero su bianco è stato prima degli altri ...

Advertising

sulsitodisimone : Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa - Poppulista : RT @Agenzia_Italia: Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa - the_moon_piece : RT @Agenzia_Italia: Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa - Agenzia_Italia : Huawei ha aperto un centro per la cybersicurezza a Roma. È il quarto in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei ha aperto un Coronavirus Lecce, focolaio a Oncologia del Fazzi: deceduti 7 pazienti su 11 ... dopo la denuncia di alcuni parenti, ha aperto ... Rodolfo Rollo, ha spiegato che può capitare che un ... Connecta Open sbarca su Huawei AppGallery ...

Coronavirus Bari, catena umana alla Santa Maria. I residenti: 'Gente nel nostro portone in attesa del tampone' 'La clinica privata ha un ampio giardino interno ... si sono intrufolati perché il portone era aperto. Connecta Open sbarca su Huawei AppGallery ...

... dopo la denuncia di alcuni parenti,... Rodolfo Rollo,spiegato che può capitare che... Connecta Open sbarca suAppGallery ...'La clinica privataampio giardino interno ... si sono intrufolati perché il portone era. Connecta Open sbarca suAppGallery ...