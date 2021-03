Benno Neumair sottoposto a perizia psichiatrica per l’omicidio dei genitori: la decisione del gip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si inizia a muovere la macchina giuridica nei confronti di Benno Neumair, 30enne di Bolzano accusato dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Nelle scorse settimana il figlio ha confessato, andando via via a colmare il mistero su quello che inizialmente era un caso di scomparsa. Proprio dalle sue parole si è resa necessaria una richiesta degli inquirenti: sottoporre Benno a perizia psichiatrica. perizia psichiatrica per Benno Neumair: sì del giudice Mano a mano che emergono nuovi dettagli dalla confessione di Benno Neumair, il caso del duplice omicidio di Bolzano assumere sempre più tinte nere. La sparizione ai primi di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si inizia a muovere la macchina giuridica nei confronti di, 30enne di Bolzano accusato deldeiPetere Laura Perselli. Nelle scorse settimana il figlio ha confessato, andando via via a colmare il mistero su quello che inizialmente era un caso di scomparsa. Proprio dalle sue parole si è resa necessaria una richiesta degli inquirenti: sottoporreper: sì del giudice Mano a mano che emergono nuovi dettagli dalla confessione di, il caso del duplice omicidio di Bolzano assumere sempre più tinte nere. La sparizione ai primi di ...

Advertising

CinesinBambu : RT @CinesinBambu: Intanto, in gran segreto, Fabrizio Corona organizza un incontro con Benno Neumair. #quartogrado #quartograders #Chilhavis… - olympiagiannini : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e le ultime novità su Benno Neumair e gli omicidi di… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Delitto di Bolzano, ecco come Benno Neumair si è liberato dei corpi di Peter e Laura. Gli aggiornamenti di @giuditommaso… - nukee : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e le ultime novità su Benno Neumair e gli omicidi di… - GiammarcoMenga : Il primo aprile verranno nominati dal Gip i tre esperti per la perizia psichiatrica su #benno Neumair. I tre periti… -