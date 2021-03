La dieta mediterranea aiuta la prostata (Di lunedì 22 marzo 2021) La dieta mediterranea è amica della prostata: questo regime alimentare potrebbe aiutare a ridurre il rischio di progressione di alcuni tumori Un’alimentazione ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali e povera di prodotti animali e zuccheri raffinati potrebbe essere una strategia efficace e non invasiva per tenere a bada il tumore della prostata localizzato. Si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Laè amica della: questo regime alimentare potrebbere a ridurre il rischio di progressione di alcuni tumori Un’alimentazione ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali e povera di prodotti animali e zuccheri raffinati potrebbe essere una strategia efficace e non invasiva per tenere a bada il tumore dellalocalizzato. Si… L'articolo Corriere Nazionale.

