Inter, negativi tutti i tamponi. L’ATS dà il via libera alla partenza dei Nazionali (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Inter non è scesa in campo nella partita della 28esima giornata del campionato di Serie A, L’ATS di Milano ha bloccato la sfida contro il Sassuolo a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. La decisione ha scatenato tantissime reazioni, in particolar modo i tifosi delle altre squadre si sono infuriati ed il campionato è stato considerato falsato. In particolar modo i nerazzurri non hanno gradito le parole dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo che ha definito l’Inter ‘fortunata’. Serie A, l’analisi dopo la 28ª giornata: il Milan tiene in vita il campionato, Spezia e Benevento fanno saltare il banco L’esito degli ultimi tamponi Foto di Facundo Arrizabalaga / AnsaIn mattinata è arrivato l’esito degli ultimi tamponi: i ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) L’non è scesa in campo nella partita della 28esima giornata del campionato di Serie A,di Milano ha bloccato la sfida contro il Sassuolo a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. La decisione ha scatenato tantissime reazioni, in particolar modo i tifosi delle altre squadre si sono infuriati ed il campionato è stato considerato falsato. In particolar modo i nerazzurri non hanno gradito le parole dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo che ha definito l’‘fortunata’. Serie A, l’analisi dopo la 28ª giornata: il Milan tiene in vita il campionato, Spezia e Benevento fanno saltare il banco L’esito degli ultimiFoto di Facundo Arrizabalaga / AnsaIn mattinata è arrivato l’esito degli ultimi: i ...

Advertising

Gazzetta_it : #Covid @Inter, negativi anche gli ultimi tamponi. Nazionali verso la partenza - capuanogio : ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ric… - FBiasin : #Inter, tutti negativi i tamponi eseguiti sul gruppo squadra. Una buona notizia. - CalcioWeb : @Inter, è arrivato l'esito dei tamponi. Via libera per la partenza dei calciatori per le Nazionali - infoitsport : Inter, tamponi negativi per tutti i calciatori. Positivo membro gruppo squadra -