Covid Veneto | Zaia | Oggi 981 contagi Dati 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 981 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 22, come reso notodal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati daldall'inizio della pandemia in. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.281 tamponi, il tasso di positività è al 6%. Salgono a 367.536 i casi totali di-19 in, mentre sono 39.174 gli attualmente positivi e 1.957 i ricoverati (+49 da ieri). Di questi, 1.714 sono ricoverati in area non critica (+43) e 244 in terapia intensiva (+6).

I dati regione per regione e le ultime notizie da Toscana e Puglia, Lombardia e Lazio, Piemonte e Sardegna, Veneto e Campania Covid e contagi oggi, 22 marzo: il bollettino regione per regione sul coronavirus in Italia. Le news in diretta dalle regioni, la tabella con contagi, ricoveri e morti dalla Toscana ... Sono 981 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, come reso noto oggi dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 ... Il governatore Fontana ha azzerato i vertici dopo un anno di problemi: dal caso camici ai test sierologici alla gestione dei vaccini ...