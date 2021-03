Sputnik in Italia, sperimentazione allo Spallanzani: i dettagli spiegati dal direttore Vaia (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccino Sputnik sarà oggetto di una doppia sperimentazione allo Spallanzani di Roma. Si testerà la sue efficacia sulle varianti e lo si proverà nell'ambito una verifica sull'efficacia di una doppia dose mista (cioè con un vaccino diverso nel richiamo) sullo stesso soggetto A descrivere ciò che accadrà, in un'intervista a Repubblica del 21 marzo 2021, è stato Francesco Vaia, direttore sanitario e generale dell'Istituto, nota struttura di eccellenza Italiana nella cura e della ricerca sulle malattie infettive. Vaccino Sputnik, cosa sarà fatto allo Spallanzani «Abbiamo ricevuto - ha raccontato - i colleghi cinesi, russi e siamo aperti a scambiare con i cubani e lo facciamo in modo indipendente dai risultati di Ema e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccinosarà oggetto di una doppiadi Roma. Si testerà la sue efficacia sulle varianti e lo si proverà nell'ambito una verifica sull'efficacia di una doppia dose mista (cioè con un vaccino diverso nel richiamo) sullo stesso soggetto A descrivere ciò che accadrà, in un'intervista a Repubblica del 21 marzo 2021, è stato Francescosanitario e generale dell'Istituto, nota struttura di eccellenzana nella cura e della ricerca sulle malattie infettive. Vaccino, cosa sarà fatto«Abbiamo ricevuto - ha raccontato - i colleghi cinesi, russi e siamo aperti a scambiare con i cubani e lo facciamo in modo indipendente dai risultati di Ema e ...

Sputnik, sperimentazione allo Spallanzani sul vaccino russo

Sputnik V: perché la Germania e l'Italia vogliono il vaccino di Putin

Il vaccino Sputnik V prodotto dalla Russia non è ancora arrivato in Europa e in Italia. Tranne che a San Marino, dove viene regolarmente somministrato. Si pensa che l'autorizzazione da parte ...

