Atalanta con la difesa a quattro: esperimento riuscito per Gasperini (Di domenica 21 marzo 2021) Contro il Verona, Gasperini ha schierato una inedita difesa a quattro con risultati più che positivi L’Atalanta dimentica l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid conquistando una convincente vittoria per 2-0 in casa dell’Hellas Verona. Una partita che, sin dal primo minuto, si è portata dietro una grande novità per la squadra nerazzurra. Gian Piero Gasperini, infatti, per ovviare all’assenza di quasi tutti i suoi esterni, ha schierato la Dea con una inedita difesa a quattro composta da Toloi come terzino destro, Romero e Palomino centrali e Djimsiti terzino sinistro. Una scelta, da parte dell’allenatore atalantino, che ha immediatamente messo in difficoltà il Verona che non si aspettava un simile atteggiamento tattico da parte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Contro il Verona,ha schierato una ineditacon risultati più che positivi L’dimentica l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid conquistando una convincente vittoria per 2-0 in casa dell’Hellas Verona. Una partita che, sin dal primo minuto, si è portata dietro una grande novità per la squadra nerazzurra. Gian Piero, infatti, per ovviare all’assenza di quasi tutti i suoi esterni, ha schierato la Dea con una ineditacomposta da Toloi come terzino destro, Romero e Palomino centrali e Djimsiti terzino sinistro. Una scelta, da parte dell’allenatore atalantino, che ha immediatamente messo in difficoltà il Verona che non si aspettava un simile atteggiamento tattico da parte ...

Advertising

GranGalaAIC : Con la sua @Atalanta_BC ha dato spettacolo e non ha intenzione di fermarsi ?? È Gian Piero Gasperini l’allenatore p… - SteveWells94 : Forse dopo il Milan anche la Juve dovrebbe guardare dietro. Il posto champions non lo vedo così sicuro con Atalanta Milan Napoli Roma - DFago : Dovranno giocare con Atalanta milan Inter Napoli. Champions a rischio #JuveBenevento - TuttoHellasVer1 : Verona, Paro dopo il ko con l'Atalanta: 'Dovevamo mettere qualcosa in più' - bonfirefox83 : @MarianoMatarre1 @LudovicoRossini si...l'ultima di campionato assist spacca partita e contro il real da subentrato… -