Luciano Berio e il camion dei rifiuti | il Covid porterà via il Novecento

(Di sabato 20 marzo 2021) Lunedì scorso, verso l’una di notte, mi rigiravo nel letto senza riuscire a prendere sonno. A un certo momento cominciai a sentire inquietanti rumori, ma non riuscivo a capire che cosa fossero. Quei suoni provenivano dalla strada. Ascoltando più attentamente, ipotizzai che qualcuno stesse ascoltando a tutto volume “Laborintus II” del grandeo i fascinosi “Sei quartetti brevi” di Salvatore Sciarrino, anche se mi sembrava strano con le attuali limitazioni alla circolazione notturna. E poi la musica classica sperimentale i giovani odierni la ascoltano poco e sicuramente non dallo stereo della macchina. Mi alzai. Aprendo la finestra della cucina sciolsi l’enigma: era all’opera il rumorosodella nettezza urbana per svuotare i cassonetti. Me ne tornai sotto le coperte. Indubbio merito della musica novecentesca ...

