Vaccini, liste di riserva anti-spreco: tantissimi i "panchinari" in attesa di una dose (Di venerdì 19 marzo 2021) Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo ha emesso lunedì 15 marzo un'ordinanza che prevede la somministrazione di Vaccini residui a chi è disponibile. Nonostante non basti presentare un'autocandidatura spontanea (si seguono comunque i criteri delle categorie anche per le riserve), in questi giorni sono molti coloro che si interessano a come potersi iscrivere alle liste di riserva, talvolta creando disagi presso i centri vaccinali. L'ordinanza emessa da Figliuolo "Voglio approfondire la questione delle dosi buttate – ha detto domenica scorsa Figliuolo in un intervento a 'Che tempo che fa', su Rai 3 – . Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare". Nel giro di 48 ore ha il generale ha ...

