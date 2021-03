Draghi: “Stralcio delle cartelle? In effetti è un condono, ma per multe di 10 anni fa. Chiaro che lo Stato non ha funzionato” – Video (Di venerdì 19 marzo 2021) “Lo Stralcio delle cartelle? In effetti è un condono ma è un condono che riguarda multe di 10 anni fa”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Questo azzeramento permette all’amministrazione di perseguire la lotta all’evasione molto più efficientemente, ma è Chiaro che lo Stato non ha funzionato”, prosegue Draghi, sottolineando che “bisogna cambiare qualcosa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Lo? Inè unma è unche riguardadi 10fa”. Così il premier Marioin conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Questo azzeramento permette all’amministrazione di perseguire la lotta all’evasione molto più efficientemente, ma èche lonon ha”, prosegue, sottolineando che “bisogna cambiare qualcosa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

