19 marzo | in Friuli Venezia Giulia su 7 485 tamponi molecolari sono stati rilevati 593 nuovi contagi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi insu 7.485593con una percentuale di positività del 7,92%.inoltre 4.434 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali317 casi (7,15%). I decessi registrati20, a cui si somma uno dello scorso 10; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 547. I decessi complessivamente ammontano a 3.097, con la seguente suddivisione territoriale: 680 a Trieste, 1.589 a Udine, 618 a Pordenone e 210 a Gorizia. I totalmente guariti68.453, i ...

I dati dell' Rt puntuale sono calcolati al 32021. I tre valori più alti sono quelli della Campania con 1.65, seguita dalla Valle D'Aosta eVenezia Giulia entrambe a 1.42. Il valore più ...I dati dell'Rt puntuale sono calcolati al 32021. I tre valori più alti sono quelli della Campania con 1.65, seguita dalla Valle D'Aosta eVenezia Giulia entrambe a 1.42. Il valore più ...L’indice che misura la velocità del contagio in LOmbardia è passato da 1,30 a 1,13 Sono 16 le regioni con un Rt puntuale superiore al valore soglia 1. I dati fanno riferimento al 17 marzo relativi all ...Con l’ultimo monitoraggio settimanale, la Sardegna passa da zona bianca a zona arancione, mentre il Molise da zona rossa passa ad arancione. Per il resto nessun cambiamento rispetto alla settimana pas ...