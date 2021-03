Mourinho | che signore nello spogliatoio della Dinamo Zagabria!

Advertising

ZZiliani : Anche questa è classe. Sia che abbia voluto davvero complimentarsi con gli avversari. Sia che abbia voluto far pesa… - marcoconterio : ???? José Mourinho a BT Sport dopo la clamorosa eliminazione del Tottenham con la Dinamo Zagabria: 'Ci sono mancati… - Lollo0202 : RT @GBorzillo: Quindi oggi si parla del tramonto di un tizio che ha vinto 25 tituli dal 2002 a oggi. Venticinque. Oltre a una lunga serie d… - OhWhatFun__ : RT @IlVal_79: Serve un Conte alla Mourinho che alla prima conferenza stampa manda a fare in culo Pirlo e marmaglia gobba. Serve carburante… - moruz87 : RT @IlVal_79: Serve un Conte alla Mourinho che alla prima conferenza stampa manda a fare in culo Pirlo e marmaglia gobba. Serve carburante… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho che

Psicologo, piùcoach. Si diceallenare nel calcio moderno sia più complesso di un tempo, specie a livello mentale. Seo Allegri sono maestri in questo fondamentale, Conte dovrà fare di necessità virtù. Lo stop di ...A far piangere Joséè stato in particolare un calciatore croato, vera e propria ... Orsic ha realizzato una tripletta incredibile,ha letteralmente spazzato via le speranza degli Spurs di ...Pare che Levy, presidente degli Spurs, stia facendo due calcoli per prendere in considerazione l'idea di 'cacciare' l'ex allenatore nerazzurro. "Solo gli undici titolari lavorano, gli altri non seguon ...L’attaccante, infatti, ha assolutamente trascinato la Dinamo Zagabria con una magnifica prestazione contro il Tottenham di José Mourinho. L’attaccante è riuscito, infatti, a mettere a segno una ...