Decreto Sostegni, arrivano gli aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti: a chi andraannon (Di giovedì 18 marzo 2021) Decreto Sostegni, arrivano gli aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti. Il Decreto Sostegni, che il governo si appresta a varare, dovrebbe contenere anche gli aiuti ai professionisti, come avvocati, architetti, commercialisti. La platea interessata dovrebbe essere di 800mila persone: capiamo chi potrebbe essere coinvolto e quali solo i criteri che dovrebbero essere adottati per i ristori. Una delle novità principali del Decreto Sostegni, ancora in attesa di essere approvato dal governo, riguarda i professionisti. Anche loro dovrebbero percepire gli aiuti previsti dal provvedimento atteso tra ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 marzo 2021)gliper. Il, che il governo si appresta a varare, dovrebbe contenere anche gliai, come avvocati, architetti, commercialisti. La platea interessata dovrebbe essere dipersone: capiamo chi potrebbe essere coinvolto e quali solo i criteri che dovrebbero essere adottati per i ristori. Una delle novità principali del, ancora in attesa di essere approvato dal governo, riguarda i. Anche loro dovrebbero percepire gliprevisti dal provvedimento atteso tra ...

Advertising

carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - meridemei1 : RT @AngeloBonelli1: Il governo #Draghi nella bozza del decreto #sostegni prevede la sanatoria per tasse non pagate fino a 5.000 euro nel pe… - aliciasbb : RT @AngeloBonelli1: Il governo #Draghi nella bozza del decreto #sostegni prevede la sanatoria per tasse non pagate fino a 5.000 euro nel pe… -