Giornata delle vittime del Covid: il 18 marzo Fontana e Draghi a Bergamo, Pirellone tricolore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tricolore a illuminare Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli giovedì 18 marzo, Giornata dedicata al ricordo delle vittime del Covid in Italia. Un minuto di silezione e bandiere a mezz'asta. Il presidente Fontana a Bergamo con il presidente del consiglio Draghi.

