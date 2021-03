In pensione nel 2021, alcune misure poco note permettono l'anticipo: anno di nascita e contributi (Di martedì 16 marzo 2021) Con 20 anni di contributi o con 15, a volte solo con 5, oppure già a 64 anni o addirittura a 56, sono tante le misure previdenziali che il nostro ordinamento prevede e che alcuni nemmeno conoscono. Non esistono solo la pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 di contributi o la pensione anticipata distaccata da limiti di età che si centra con 42,10 o 41,10 di contributi versati. Quando parliamo di misure poco note non facciamo riferimento a quota 100, opzione donna o Ape sociale, misure su cui si è detto tutto ed il contrario di tutto e che i lavoratori ormai conoscono a memoria. misure poco note sono quelle che a determinate condizioni possono garantire l'uscita anche ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Con 20 anni dio con 15, a volte solo con 5, oppure già a 64 anni o addirittura a 56, sono tante leprevidenziali che il nostro ordinamento prevede e che alcuni nemmeno conoscono. Non esistono solo ladi vecchiaia a 67 anni con 20 dio laanticipata distaccata da limiti di età che si centra con 42,10 o 41,10 diversati. Quando parliamo dinon facciamo riferimento a quota 100, opzione donna o Ape sociale,su cui si è detto tutto ed il contrario di tutto e che i lavoratori ormai conoscono a memoria.sono quelle che a determinate condizioni possono garantire l'uscita anche ...

Advertising

comunecodogno : *** CAMPAGNA VACCINALE *** L'Azienda Sanitaria cerca MEDICI e INFERMIERI -anche in pensione- per la campagna vaccin… - PDibattista : RT @inotg_inot59: Soldi ristori addio? Tutto chiuso dall' oggi al domani Scuole chiuse Vaccini pericolosi Che cazzo vanno in questo govern… - FabioAstigiano : @MatteoF1989 Ripeto: è ovvio che nel nostro paese esistono trogloditi del genere ma non è un buon motivo per aument… - Carmine14081973 : RT @inotg_inot59: Soldi ristori addio? Tutto chiuso dall' oggi al domani Scuole chiuse Vaccini pericolosi Che cazzo vanno in questo govern… - Serenel73 : RT @inotg_inot59: Soldi ristori addio? Tutto chiuso dall' oggi al domani Scuole chiuse Vaccini pericolosi Che cazzo vanno in questo govern… -