Gruppo Volkswagen - Tutte le novità in arrivo, marchio per marchio (Di martedì 16 marzo 2021) Il Gruppo Volkswagen ha delineato il piano prodotti per il 2021. In particolare, nella documentazione allegata al bilancio del 2020 sono state fornite diverse indicazioni sulle novità dell'anno, tra lanci di nuovi modelli e restyling, con una distinzione per ogni marchio controllato dal costruttore tedesco. Volkswagen. Il marchio Volkswagen ha in programma di ampliare la famiglia delle elettriche con la nuova Suv-coupé ID.5. In rampa di lancio ci sono anche un'altra Suv-coupé compatta (forse la versione europea della brasiliana Nivus) e la nuova Polo, mentre la versione ibrida plug-in della Tiguan è già in vendita. In specifici mercati di riferimento debutteranno anche altre crossover compatte entry level: la Tarek in Russia e la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) Ilha delineato il piano prodotti per il 2021. In particolare, nella documentazione allegata al bilancio del 2020 sono state fornite diverse indicazioni sulledell'anno, tra lanci di nuovi modelli e restyling, con una distinzione per ognicontrollato dal costruttore tedesco.. Ilha in programma di ampliare la famiglia delle elettriche con la nuova Suv-coupé ID.5. In rampa di lancio ci sono anche un'altra Suv-coupé compatta (forse la versione europea della brasiliana Nivus) e la nuova Polo, mentre la versione ibrida plug-in della Tiguan è già in vendita. In specifici mercati di riferimento debutteranno anche altre crossover compatte entry level: la Tarek in Russia e la ...

