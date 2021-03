GF Vip 5 | Tommaso Zorzi rivela | “Ecco cosa ho fatto col montepremi”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 16 marzo 2021) Tornato in tv con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi nei panni di opinionista,ha voluto svelare alcuni retroscena riguardo alla vittoria nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer, in particolare, ha parlato del lato economico,ndo ai suoi followershacon ilvinto. Inaspettatamente,ha preso una scelta a dir poco nobile: donare l’intero. D’altronde, per tutta l’avventura nella casa di Cinecittà, ha avuto modo di guadagnare molto. Grande Fratello Vip: lazione diIn molti si sono chiestiavrebbecon il ...