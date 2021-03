Ecco come l’Ema valuterà l’efficacia di Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) «Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi» ma l’Ema sta conducendo «un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici», e sta valutando «caso per caso le reazioni sospette». Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) durante la conferenza stampa dopo la sospensione da parte di molti Stati europei, tra cui l’Italia, del vaccino Astrazeneca contro il Covid. L’ultimo stop ad Astrazeneca, in ordine di tempo, è arrivato dalla Svezia e dalla Lettonia. Questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che la decisione nel nostro Paese è stata presa «in via precauzionale» dopo la valutazione fatta in Germania del Paul-Ehrlich-Institut. La direttrice Cooke ha spiegato inoltre che l’Ema «sta valutando i dati ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) «Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi» masta conducendo «un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici», e sta valutando «caso per caso le reazioni sospette». Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo del(l’Agenzia europea del farmaco) durante la conferenza stampa dopo la sospensione da parte di molti Stati europei, tra cui l’Italia, del vaccinocontro il Covid. L’ultimo stop ad, in ordine di tempo, è arrivato dalla Svezia e dalla Lettonia. Questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che la decisione nel nostro Paese è stata presa «in via precauzionale» dopo la valutazione fatta in Germania del Paul-Ehrlich-Institut. La direttrice Cooke ha spiegato inoltre che«sta valutando i dati ...

