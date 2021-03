“Chiude l’altra edizione di UeD” In Spagna decisione di Mediaset | ma per Maria De Filippi nessun rischio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Tornato in televisione lo scorso settembre, la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto dadee ideato da Raffaella Mennoia, trono classico e over sono stati accorpati. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il pubblico, abituato a due troni distinti. I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri continuano a dare soddisfazioni aDee alla sua Fascino. Negli ultimi tempi, infatti, il trono over è diventato un appuntamento ...