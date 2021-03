Lazio | caso tamponi | domani la prima udienza con un testimone

(Di lunedì 15 marzo 2021)laper la: la società biancoceleste chiede di poter far testimoniare il dott. Di Rosa Giorni bollenti per lainizierà infatti il processo – alle ore 11, in videoconferenza – contro la Procura Federale. Come riportato da La Repubblica, il presidente Lotito e l’avv. Gentile vorrebbero chiamare comeil dottor Enrico Di Rosa (direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica legato al Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1). Di Rosa è il medico che ha dato l’autorizzazione a Pulcini – direttore sanitario biancoceleste – per la convocazione di Immobile nella gara Torino-del 1° novembre 2020. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU ...

