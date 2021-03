Vaccino AstraZeneca | Aifa | “E’ sicuro | nessun allarme”

(Di domenica 14 marzo 2021) “L’legato alla sicurezza delnon è giustificato. ‘I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione delhanno un legame solo temporale”. E’ la posizione dell’, espressa in una nota, dopo lo stop precauzionale di un lotto delper la morte di un insegnante in Piemonte. “a causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’legato alla sicurezza delnon è giustificato”.sottolinea che ”le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con Ema, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla ...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - elvipetretta : RT @ultimenotizie: È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a Biel… - mister_erik : RT @mister_erik: Ma magari valutare meglio il quadro clinico e l'età e somministrare un altro vaccino che non sta dando tutte queste compli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Arriva la voce di. 'Un'attenta revisione di tutti i dati di sicurezza disponibili di oltre 17 milioni di persone vaccinate in Ue e UK con ilCovid - 19non ha mostrato evidenza di un aumento del rischio di embolia polmonare, trombosi venosa profonda (TVP) o trombocitopenia , in qualsiasi fascia di età, sesso, lotto o in ...TORINO " Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di, dopo la sospensione precauzionale di un paio d'ore Astrazenecafinalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all'insegnante biellese ...AstraZeneca si difende dopo le polemiche sulla sicurezza del vaccino anti Covid sviluppato dall'Università di Oxford. L'azienda farmaceutica riporta i dati ufficiali sulle reazioni avverse più gravi ...“Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha ribadito l’assoluta sicurezza del vaccino Astrazeneca e domani mattina cominceranno in Liguria, come da programma, le vaccinazioni da parte dei medici di ...