Samantha De Grenet, ecco chi sente dopo il GF Vip: manca un nome importante (Di domenica 14 marzo 2021) La showgirl ed ex gieffina Samantha De Grenet è stata la protagonista della nuova diretta Instagram sul profilo Instagram di Chi Magazine, tenuta dalla giornalista Azzurra Della Penna nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo. Tanti gli argomenti affrontati, dalle sue amicizie nella Casa del GF Vip al suo parere sulle coppie nate. Samantha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021) La showgirl ed ex gieffinaDeè stata la protagonista della nuova diretta Instagram sul profilo Instagram di Chi Magazine, tenuta dalla giornalista Azzurra Della Penna nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo. Tanti gli argomenti affrontati, dalle sue amicizie nella Casa del GF Vip al suo parere sulle coppie nate.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

m_gallo18 : Tommy non fidarti di Samantha De Grenet. È falsa e cattiva. Abbiamo buttato il sangue per eliminarla da subito ma l… - m_gallo18 : @tommaso_zorzi Ho sentito l'intervista di Samantha De Grenet e voglio solo dire Tommy di non fidarti di lei, è catt… - blogtivvu : Samantha De Grenet, chi sente dopo il #GFVip: manca un nome importante - Angela18172963 : RT @sarabaobab: A me non importa come si evolverà il rapporto tra D e R perché è la loro vita, ma se c’è un Dio almeno una volta devono LIM… - zazoomblog : Samantha de Grenet svela quali vip sente dopo il GF e lancia una stoccata - #Samantha #Grenet #svela #quali #sente -