Pd | la presidente Cuppi | “Battaglie intestine al partito rischiano di diventare lotta tra correnti”

(Di domenica 14 marzo 2021) “Oggi do formalmente la comunicazione all’Assemblea nazionale delle dimissioni da segretario di Nicola Zingaretti. Le sue dimissioni sono state un atto politico molto forte che ci spinge a un’analisi profonda del, che ci interroga sullo stare insieme, sul pluralismo. Era evidente che volesse dare una scossa al, fare in modo che emergessero in maniera chiara e trasparente i problemi che ci sono“. A dirlo è stata ladel Pd, Valentina, che ha aperto l’Assemblea. “Ora sta a noi cogliere l’opportunità. Dobbiamo affrontare le dinamiche ditra aree che invece di arricchire il pluralismodi cristallizzarsi intra“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

6000sardine : Dopo l’incontro con la presidente del #PD Valentina #Cuppi, ci siamo confrontati sul nostro percorso futuro: Idee,… - PoliticaNewsNow : PD, la presidente Cuppi: 'È il momento di definire con chiarezza l'identità del nostro partito' - lucamoiana : RT @Open_gol: Si è aperta l'assemblea del Pd con l'unico intervento previsto, quello della presidente Cuppi. L'attesa ora è per il discorso… - Open_gol : Si è aperta l'assemblea del Pd con l'unico intervento previsto, quello della presidente Cuppi. L'attesa ora è per i… - angenaldi : La presidente del #pdnetwork Valentina Cuppi ha iniziato a parlare, aprendo #AssembleaPD di oggi. Alle spalle uno s… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Cuppi

****** Ore 10.05 - Apre i lavori laValentinadel Pd, apre i lavori: "Le dimissioni di Nicola Zingaretti sono state un atto politico molto forte che ha colpito ...Al tavolo della presidenza dell'Assemblea del Pd, in corso in streaming, ci sono le vice presidenti Debora Serracchiani e Anna Ascani. Al podio, per il suo discorso, laValentina(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2021 Assemblea Pd, Cuppi: "Dimissioni Zingaretti atto politico forte che ci spinge ad analisi su partito" "Oggi do formalmente la comunicazione all'assemblea nazionale..Roma, 14 mar (Adnkronos) – I lavori dell’Assemblea del Pd sono in pausa per gli “adempimenti formali”, come ha spiegato la presidente Valentina Cuppi. Si tratta, in sostanza, di dare il tempo per la p ...