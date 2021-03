Covid | la storia dell' enopub pronto a chiudere | ' stremati | ci arrendiamo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar (Adnkronos) - "Dopo un anno di resistenza, purtroppo dobbiamo arrenderci. Siamo arrivati al punto che non possiamo escludere la possibilità che il Barbaresco sia costretto a, forse temporaneamente o forse definitivamente". Lo sfogo su Facebook di undi Legnano, in provincia di Milano, alla notiziaa nuova zona rossa, ha raccolto centinaia di condivisioni, commenti e inondato di affetto i suoi cinque soci. "Ci siamo commossi. Quello che viviamo da un anno ci sta logorando, forse le persone non se ne rendevano davvero conto", dice, stupito dal clamore e dalle reazioni, uno dei cinque soci del Barbaresco, Matteo Buldrini, che ha deciso di raccontare a tutti, sul social network, anche quello che non si dice: la paghetta chiesta ai genitori come venti anni fa, ma per mantenere moglie e figli, la ...