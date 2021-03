Amadeus, la moglie Giovanna confessa: “Non riusciva a spogliarsi”, il retroscena (Di domenica 14 marzo 2021) Intervistata dal settimanale Di Più, Giovanna Civitillo racconta alcuni retroscena su Amadeus durante la settimana del Festival di Sanremo. Quella appena conclusa è stata sicuramente l’edizione più complicata del Festival di Sanremo. Tra assenza di pubblico, disdette dell’ultima ora da parte di ospiti come Naomi Campbell e la positività al Coronavirus di Simona Ventura e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 marzo 2021) Intervistata dal settimanale Di Più,Civitillo racconta alcunisudurante la settimana del Festival di Sanremo. Quella appena conclusa è stata sicuramente l’edizione più complicata del Festival di Sanremo. Tra assenza di pubblico, disdette dell’ultima ora da parte di ospiti come Naomi Campbell e la positività al Coronavirus di Simona Ventura e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

