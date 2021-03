Sci alpino, Stefan Rogentin vince il superG di Saalbach di Coppa Europa, Nicolò Molteni 13° è il primo degli azzurri (Di sabato 13 marzo 2021) Stefan Rogentin ha vinto il superG conclusivo della Coppa Europa di sci alpino maschile 2020-2021 che si è disputato a Saalbach (Austria) e ha conquistato anche la classifica di specialità, sopravanzando Ralph Weber per appena 3 punti. Lo svizzero ha chiuso la gara con il tempo di 1:26.23 con 30 centesimi di vantaggio sull’austriaco Daniel Hemetsberger, mentre il francese Roy Piccard completa il podio con 31 centesimi di ritardo. Quarta posizione per l’austriaco Raphael Haaser (che prova a rilanciarsi per la classifica generale a -31 punti da Maximilian Lahnsteiner) a 36 centesimi, quinta per il suo connazionale Otmar Striedinger a 42, quindi è sesto lo svizzero Nils Mani a 46. Completano la top ten l’austriaco Stefan Babinsky a 51 centesimi in settima ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)ha vinto ilconclusivo delladi scimaschile 2020-2021 che si è disputato a(Austria) e ha conquistato anche la classifica di specialità, sopravanzando Ralph Weber per appena 3 punti. Lo svizzero ha chiuso la gara con il tempo di 1:26.23 con 30 centesimi di vantaggio sull’austriaco Daniel Hemetsberger, mentre il francese Roy Piccard completa il podio con 31 centesimi di ritardo. Quarta posizione per l’austriaco Raphael Haaser (che prova a rilanciarsi per la classifica generale a -31 punti da Maximilian Lahnsteiner) a 36 centesimi, quinta per il suo connazionale Otmar Striedinger a 42, quindi è sesto lo svizzero Nils Mani a 46. Completano la top ten l’austriacoBabinsky a 51 centesimi in settima ...

