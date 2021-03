Letta sarà segretario, armistizio nel Pd. Ma lui avverte: "Non voglio vivacchiare" (Di sabato 13 marzo 2021) L'ex premier torna in campo e lancia il dibattito nei circoli: "Vi stordirò di idee". Confermata l'alleanza con Cinque Stelle e LeU Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) L'ex premier torna in campo e lancia il dibattito nei circoli: "Vi stordirò di idee". Confermata l'alleanza con Cinque Stelle e LeU

dellorco85 : Con M5S a guida #Conte e PD a guida #Letta, sarà entusiasta Renzi (fermo al 2%) - petergomezblog : Sarà Enrico Letta a salvare il Pd? - _DAGOSPIA_ : TORNATO LETTA, FACCIAMO A MENO DEI LETTIANI - IL SUO 'CERCHIO MAGICO' SARA’ RIDOTTO ALL’OSSO - MastioMaria : @spighissimo In effetti non si sentono più, stanno incamerando rancore e progettando come possono colpire Enrico L… - romi_andrio : RT @VinceMaielli: E' l’ora dei ‘Draghetti'. Benedetto dal Colle, oggi Enrico Letta scioglie la riserva: sarà il nuovo segretario del Pd htt… -

Letta tenga duro. Ancora due anni di governo forte Letta ha compiuto un gesto generoso verso il suo partito, anche se certo non gli dispiace l'... Poi alle elezioni ci sarà il legittimo duello.

Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera L'ex premier torna in campo e lancia il dibattito nei circoli: "Vi stordirò di idee". Confermata l'alleanza con Cinque Stelle e LeUha compiuto un gesto generoso verso il suo partito, anche se certo non gli dispiace l'... Poi alle elezioni ciil legittimo duello.