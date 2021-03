Juventus, i convocati di Pirlo per il Cagliari (Di sabato 13 marzo 2021) Domani pomeriggio alle 18, la Juventus scenderà in campo alla “Sardegna Arena” per affrontare il Cagliari per la 27a giornata di Serie A. Fuori Buffon (lombalgia) e Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra), Bentancur, Dybala e Demiral. Ecco l’elenco dei bianconeri in partenza per la trasferta: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Domani pomeriggio alle 18, lascenderà in campo alla “Sardegna Arena” per affrontare ilper la 27a giornata di Serie A. Fuori Buffon (lombalgia) e Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra), Bentancur, Dybala e Demiral. Ecco l’elenco dei bianconeri in partenza per la trasferta: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

forumJuventus : I convocati per #JuvePorto: torna a disposizione Chiellini, c'è anche De Ligt ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #GrossetoJuve ?? - sportli26181512 : #Juventus, i #convocati per #Cagliari: Buffon, Ramsey e Demiral out: Pirlo senza cinque titolari in vista della tra… - zazoomblog : Cagliari Juventus i convocati di Pirlo: out Buffon più altri quattro - #Cagliari #Juventus #convocati #Pirlo: - Calcio_Casteddu : #Juventus, i convocati di Andrea #Pirlo per #Cagliari - #CalcioCasteddu -