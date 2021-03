Se l’Italia è protagonista nella partita degli NFT (e del diritto d’autore sui social) (Di venerdì 12 marzo 2021) Immaginate di essere gli autori di una fotografia eccezionale. Immaginate di volerla condividere sui social network. Magari farete anche il pieno dei like, ma esponete questo contenuto alla sua condivisione: più si condivide, più si perde il contatto con la fonte originaria. Anzi, a volte questo stesso contenuto sarà letteralmente saccheggiato dalla rete, senza alcun merito per chi lo ha prodotto. Bisognerà ovviare, prima o poi, a questo inconveniente. Attualmente, ci sono tecnologie che lo consentono. Anzi, c’è una combo di tecnologie che lo rende possibile: le criptovalute, la blockchain, i cosiddetti NFT (not fungible token, di cui vi abbiamo parlato qui e qui). E anche in Italia ci sono realtà all’avanguardia da questo punto di vista: si pensi all’LKS Foundation. LEGGI ANCHE > Con un bitcoin potevi avere «in omaggio» una serie di immagini pedopornografiche Il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 marzo 2021) Immaginate di essere gli autori di una fotografia eccezionale. Immaginate di volerla condividere suinetwork. Magari farete anche il pieno dei like, ma esponete questo contenuto alla sua condivisione: più si condivide, più si perde il contatto con la fonte originaria. Anzi, a volte questo stesso contenuto sarà letteralmente saccheggiato dalla rete, senza alcun merito per chi lo ha prodotto. Bisognerà ovviare, prima o poi, a questo inconveniente. Attualmente, ci sono tecnologie che lo consentono. Anzi, c’è una combo di tecnologie che lo rende possibile: le criptovalute, la blockchain, i cosiddetti NFT (not fungible token, di cui vi abbiamo parlato qui e qui). E anche in Italia ci sono realtà all’avanguardia da questo punto di vista: si pensi all’LKS Foundation. LEGGI ANCHE > Con un bitcoin potevi avere «in omaggio» una serie di immagini pedopornografiche Il ...

