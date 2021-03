Trai Campania 2021 | le fontane di Caposele nella tappa irpina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trai Campania

Irpinia24

Pubblicato il calendario del circuito Trail2021 le cui tappe, a partire da Maggio e restrizioni anti Covid permettendo, attraverseranno i luoghi più belli della Regione; le gare interesseranno i vari paesi della Costiera Amalfitana e ...Il Gruppo Raccioppoli è il primo in Italia,nonchéTop Ten Supplier in Europa,in grado di chiudere in house, nello stabilimento di Marcianise, tutta la filiera dei Dpi,dalla materia prima al ...Caposele - Pubblicato il calendario del circuito Trail Campania 2021 le cui tappe, a partire da Maggio e restrizioni antiCOVID19 permettendo, attraverseranno i luoghi più belli della Regione; le gare, ..."Nell'ultima settimana, dal 22/02 al 28/02, a Napoli l'incremento dei casi Covid-19 rispetto alla settimana precedente, e' stato del 49%.