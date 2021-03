Rifiuti, Provincia non cede impianti: “Regione non può obbligarci, è incostituzionale” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti “Non cederemo gratuitamente gli impianti di Rifiuti che gestiamo nel Casertano tramite la società Gisec. Altrimenti andremmo incontro a un nuovo dissesto”. E’ molto chiaro il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca nel dar conto del “no” rivolto all’Eda Caserta, l’ente pubblico formato da Comuni e individuato dalla legge regionale per gestire il ciclo dei Rifiuti nei cinque territori Provinciali, che dovrebbe subentrare alle Province nella gestione degli impianti. Di fronte al “no”, l’Eda Caserta ha manifestato anche la disponibilità a comprare le quote di Gisec, ma la Provincia non ha risposto. La Gisec ha 166 lavoratori, gestisce nel Casertano otto impianti, tra cui lo Stir, sito ubicato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti “Nonremo gratuitamente glidiche gestiamo nel Casertano tramite la società Gisec. Altrimenti andremmo incontro a un nuovo dissesto”. E’ molto chiaro il presidente delladi Caserta Giorgio Magliocca nel dar conto del “no” rivolto all’Eda Caserta, l’ente pubblico formato da Comuni e individuato dalla legge regionale per gestire il ciclo deinei cinque territorili, che dovrebbe subentrare alle Province nella gestione degli. Di fronte al “no”, l’Eda Caserta ha manifestato anche la disponibilità a comprare le quote di Gisec, ma lanon ha risposto. La Gisec ha 166 lavoratori, gestisce nel Casertano otto, tra cui lo Stir, sito ubicato ...

