Oggi è un altro giorno, Rocco Casalino: "Bisessuale? L'ho fatto per un tempo ma credo di essere gay"

Rocco Casalino a cuore aperto a Oggi è un altro giorno. L'ex portavoce di Giuseppe Conte è stato ospite di Serena Bortone per parlare del suo libro, "Il portavoce", e ha raccontato diversi dettagli intimi della sua vita privata. Come quelli sulla sua sessualità. Incalzato dalla conduttrice che, ricordando alcune sue storie d'amore con donne, gli ha chiesto se si definisse Bisessuale, Casalino ha spiegato: "Bisessuale? L'ho fatto per un tempo ma credo di essere gay. Secondo me si può essere etero e avere esperienze con gli uomini e viceversa. Uno dentro di se secondo me la prova la sua identità, non c'è davvero tutta questa confusione."

