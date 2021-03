Iker Casillas e Sara Carbonero si separano: 'Lui vive già in un appartamento da solo' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sara Carbonero e Iker Casillas si separano. La notizia arriva direttamente dalla Spagna attraverso la rivista di gossip Lecturas , che in esclusiva rivela: 'L'ex calciatore vive già da tempo in un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021)si. La notizia arriva direttamente dalla Spagna attraverso la rivista di gossip Lecturas , che in esclusiva rivela: 'L'ex calciatoregià da tempo in un'...

