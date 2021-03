Can Yaman giurato al serale di Amici? Tommaso Zorzi? La decisione di Maria De Filippi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il serale di Amici 20 si avvicina precipitosamente eppure ancora poco o nulla si sa sui giudici: si vocifera che Maria De Filippi possa coinvolgere il personaggio del momento Tommaso Zorzi, che adora Queen Mary. Tuttavia la conduttrice starebbe pensando ad un vero e proprio colpaccio, degno soltanto della sua reputazione: l’idea sarebbe quella di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildi20 si avvicina precipitosamente eppure ancora poco o nulla si sa sui giudici: si vocifera cheDepossa coinvolgere il personaggio del momento, che adora Queen Mary. Tuttavia la conduttrice starebbe pensando ad un vero e proprio colpaccio, degno soltanto della sua reputazione: l’idea sarebbe quella di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - MediasetTgcom24 : Can Yaman tra amore e ferite, le curve di Diletta lo distraggono e si fa male #CanYaman - Paola30502511 : RT @repubblica: 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale di stagi… - Albatrosfenice1 : RT @LeYamanine: ??Strepitoso il nostro kral #CanYaman ??Le vette ci sono sempre piaciute???? #sandokantheseries @LuxVide @guldemcan @canyaman_… - TweetNotizie : 'Che Dio ci aiuti 6', per l'ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore -