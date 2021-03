Sospeso Coltescu | l’arbitro accusato di razzismo in PSG-Basaksehir

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) L’UEFA ha reso nota la decisione di sospendererumenofino al termine della stagione. È l’8 dicembre 2020 quando durante PSG–il quarto uomo della squadra arbitraleutilizza un termine razzista nel dialogo con il direttore di gara per riferirsi a Webo assistente dell’allenatore dei turchi. Le squadre in segno di protesta abbandonano il campo e la partita viene sospesa, con diverse polemiche nei giorni successivi.aveva infatti qualificato come “negru” (in romeno “nero”) il camerunense Achille Webo, non conoscendone il nome e questo ha acceso gli animi di calciatori e staff di entrambe le compagini. La sanzione è arrivata dopo tre mesi ed ecco le motivazioni per cui l’UEFA ha deciso di sospendere. I motivi della sospensione di ...