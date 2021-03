Nile Rodgers: “Al mondo serve musica live” (Di martedì 9 marzo 2021) Nile Rodgers degli Chic crede che il mondo abbia bisogno di musica dal vivo “ora più che mai”. E non vede l’ora di tornare sul palco quando la pandemia di coronavirus sarà finita. Chi è Nile Rodgers? Nile Rodgers è il frontman degli Chic, gruppo funk statunitense. Dopo aver girato come turnista, nel 1977 Rodgers e Bernard Edwards si uniscono al batterista Tony Thompson per formare gli Chic. Le canzoni Everybody Dance, Le Freak, e Good Times rimangono ad oggi fra le più ascoltate dell’era R&B. Per capire quanto questa band abbia significato per la musica d’oltreoceano, una loro canzone ispirò a John Deacon (Queen) il brano Another One Bites the Dust. Nell’’83 la band si sciolse e Nile ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021)degli Chic crede che ilabbia bisogno didal vivo “ora più che mai”. E non vede l’ora di tornare sul palco quando la pandemia di coronavirus sarà finita. Chi èè il frontman degli Chic, gruppo funk statunitense. Dopo aver girato come turnista, nel 1977e Bernard Edwards si uniscono al batterista Tony Thompson per formare gli Chic. Le canzoni Everybody Dance, Le Freak, e Good Times rimangono ad oggi fra le più ascoltate dell’era R&B. Per capire quanto questa band abbia significato per lad’oltreoceano, una loro canzone ispirò a John Deacon (Queen) il brano Another One Bites the Dust. Nell’’83 la band si sciolse e...

