Meghan Markle, i sostenitori di Trump attaccano l'ex attrice: 'Ha esagerato' (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle attaccata anche dai sostenitori di Trump . Dopo le esplicite dichiarazioni dell'attrice durante la campagna elettorale di Trump, in cui ha detto chiaramente che se avesse vinto si ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)attaccata anche daidi. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'durante la campagna elettorale di, in cui ha detto chiaramente che se avesse vinto si ...

Advertising

TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - perramatteo : RT @christianrocca: Una vita in vacanza Meghan Markle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana) L’avvelenata di @la… - RaiNews : È stata seguita da un numero record di telespettatori l'intervista di Oprah Winfrey a #MeghanAndHarry. La Casa Bian… - xulnet : RT @christianrocca: Una vita in vacanza Meghan Markle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana) L’avvelenata di @la… - fanpage : Un sorriso di facciata per Meghan Markle: poco prima aveva confidato a Harry i suoi pensieri sul suicidio -