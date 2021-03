Guenda Tavassi | la scoperta choc | tradita dal marito Umberto?

(Di martedì 9 marzo 2021)sembrerebbe essere al centro di una spiacevole vicenda. Alcune indiscrezioni parlano di tradimento da parte del. La celebreed ilD’Aponte sono rimasti a lungo sotto la luce dei riflettori a causa di uno spiacevole evento che ha coinvolto entrambi. Non molto tempo fa infatti un video L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

...ha voluto confermare esclusivamente il fortissimo litigio tra sua moglie e Giorgia Basciano, ma ha smentito categoricamente di averla tradita. Eppure nei giorni scorsi la stessaaveva ...... Umberto, 36 anni, dorme in un'altra stanza dell'appartamento romano che divide cone i due figli. Laa chi le domanda rivela che è per colpa di uno 'sgarro' del marito: lo ha cacciato ...Guendalina Tavassi e il marito hanno appena festeggiato un romantico San Valentino, possibile che Umberto D’Aponte l’abbia tradita (foto)? Dopo avere superato la rabbia, il dolore e l’imbarazzo per i ...Guendalina Tavassi tradita dal marito Umberto D’Aponte? La segnalazione (e le parole dell’ex gieffina). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.