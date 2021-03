UFC – Jon Jones su Israel Adesanya: “Non vale il mio tempo” (Di lunedì 8 marzo 2021) UFC – Jon Jones non ha perso l’occasione di dire la sua riguardo alla prima sconfitta nelle MMA di Israel Adesanya. Con un paio di tweet sarcastici e canzonatori Jones ha accompagnato in diretta il main event di UFC 259. La vittoria ai punti di Jan Blachowicz fa crollare il sogno di Adesanya, dato da molti per scontato, di diventare campione in due differenti categorie di peso. Ovviamente per Israel sarebbe dovuto essere il trampolino di lancio per un eventuale superfight proprio contro Jon Jones. Dopo che quest’ultimo, era diventato oggetto ormai da parecchio tempo, di molte provocazioni, messaggi sui social e riferimenti indiretti da parte dell’attuale campione dei pesi medi. Così con la cocente sconfitta di ieri sera, la reazione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) UFC – Jonnon ha perso l’occasione di dire la sua riguardo alla prima sconfitta nelle MMA di. Con un paio di tweet sarcastici e canzonatoriha accompagnato in diretta il main event di UFC 259. La vittoria ai punti di Jan Blachowicz fa crollare il sogno di, dato da molti per scontato, di diventare campione in due differenti categorie di peso. Ovviamente persarebbe dovuto essere il trampolino di lancio per un eventuale superfight proprio contro Jon. Dopo che quest’ultimo, era diventato oggetto ormai da parecchio, di molte provocazioni, messaggi sui social e riferimenti indiretti da parte dell’attuale campione dei pesi medi. Così con la cocente sconfitta di ieri sera, la reazione di ...

