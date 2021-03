8 marzo, a Firenze giardino Tina Anselmi su lungarno (Di lunedì 8 marzo 2021) E' stato intitolato oggi a Firenze, sul lungarno Colombo, in occasione della giornata internazionale della donna, un giardino a Tina Anselmi (1927 - 2016) prima donna ministro della Repubblica e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) E' stato intitolato oggi a, sulColombo, in occasione della giornata internazionale della donna, un(1927 - 2016) prima donna ministro della Repubblica e ...

Advertising

DarioNardella : Il 6 marzo 1475 nasceva #MichelangeloBuonarroti, uno dei più grandi artisti della storia. Le sue inestimabili opere… - SkyArte : #SandroBotticelli nasceva a Firenze il 1 marzo 1445. E’ considerato uno dei maggiori esponenti del Primo Rinascimen… - CiabattaUna : RT @cellini_luca: 8 marzo 2018: sono passati 3 anni, emozioni, brividi e lacrime non smettono pero' di essere vivi nei ricordi Piazza S.Cr… - TgrRaiToscana : #8marzo, lotta al #COVID19 : la ricercatrice Claudia Sala verrà premiata in Palazzo Vecchio a #Firenze @TgrRai - TommasoSacchi : RT @Italiaefriends: I&f Arte Cultura Attualità Conferenza stampa di lunedì 8 marzo per la presentazione delle attività 2021 del Museo Novec… -